«Союз-2.1а» с 38 спутниками стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома «Байконур». Об этом сообщается в Twitter «Роскосмос».

Изначально пуск планировалось провести в субботу, 20 марта, однако его отложили на двое суток. По данным источника РИА Новости причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.

Отделение третьей ступени ракеты с 38 спутниками из 18 стран состоялось в 9:17, а отделение первого спутника — южнокорейского аппарата наблюдения Земли CAS500-1 — запланировано на 10:10. Затем на целевую орбиту доставят четыре японских спутника GRUS.

«Пуск штатно. Отделение головного блока прошло в расчетное время. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" прошло штатно», — добавил Дмитрий Рогозин.

Также отмечается, что ракету-носитель «Союз» впервые за 45 лет перекрасили: вместо традиционных серого и оранжевого она предстала в белом и синем цветах. В прошлый раз это делали в июле 1975 года для запуска пилотируемого корабля с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым по программе «Союз — Аполлон».