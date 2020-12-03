Российский «Союз» с «Гонцами» стартовал с Плесецка

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутниками связи «Гонец-М» стартовала с Плесецка. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ракета стартовала в 04:14 по московскому времени с пусковой установки № 3 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Минобороны (космодром Плесецк) в Архангельской области.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с блоком космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — отметили в ведомстве.

Космическая головная часть, включающая разгонный блок «Фрегат», спутники "Гонец-М" и аппарат в интересах Минобороны, отделилась от третьей ступени ракеты в 04:24 по московскому времени.

В ночь на 2 декабря российская ракета-носитель «Союз» со спутником ОАЭ Falcon Eye успешно стартовала с космодрома Куру (Французская Гвиана).

14 октября ракета «Союз-2.1а» с самым быстрым пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур к МКС.