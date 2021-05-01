Умер один из богатейших людей США Илай Броуд. Об этом пишет Reuters.

Ему было 87 лет. Миллиардер скончался в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после долгой болезни.

Журнал Forbes оценил доход Броуда в 6,9 миллиарда долларов. Он занимал 85-е место в рейтинге богатейших американцев.

Броуд сколотил состояние на недвижимости и страховании, хотя по профессии был бухгалтером. Reuters отмечает, что он помог «создать арт-сцену Лос Анджелеса»: построил музей с бесплатным входом The Broad и участвовал в строительстве концертного зала имени Уолта Диснея.

Бизнесмен также основал университетский колледж бизнеса и Высшую школу менеджмента. Кроме того, он инвестировал более миллиарда долларов в создание и поддержку исследовательского центра геномной медицины.