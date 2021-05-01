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В Швейцарии нашли способ избавиться от попрошаек и возмутили Евросоюз

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Фото: Pixabay

Власти города Базель (Швейцария) нашли действенный способ борьбы с попрошайками, предложив им поучаствовать в необычной сделке, пишет Basler Zeitung, передает РИА Новости.

Так, власти города предлагают попрошайкам в обмен на письменное обещание не возвращаться в страну получить билет до любого европейского города. «Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени», — заявил представитель местного департамента юстиции и безопасности Топрак Егруз.

Отмечается, что за нарушение соглашения попрошайкам будет грозить депортация.

В октябре прошлого года жители швейцарского города Женева поддержали введение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 23 швейцарских франков в час. В пересчете на 41-часовую рабочую неделю это 3,8 тысячи швейцарских франков, или 4,1 тысячи долларов США. Новая минимальная зарплата станет самой высокой не только в Европе, но и в мире. Она более чем в три раза выше, чем в США, и более чем в два раза выше, чем самая высокая в Великобритании.

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