Австрия заявила о провале распределения мигрантов в Евросоюзе

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о провале программы распределения мигрантов в Евросоюзе. Об этом он рассказал в интервью AFP, передает France 24.

«Мы выяснили, что распределение мигрантов в Европе не удалось, и многие государства его отвергают», — сказал Курц. Речь идет о попытках ввести обязательные квоты на количество просителей убежища для каждой европейской страны. Отмечается, что многие страны Восточной и Центральной Европы отклонили эту идею.

Ранее Курц обвинил неправительственные организации (НПО) в том, что они привлекают в Европу все больше мигрантов. По его мнению, они вызывают у тех ложные надежды и непреднамеренно вовлекают людей в опасность.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. За три последующих года Австрия получила более 150 тысяч заявлений о предоставлении убежища — почти два процента от общей численности населения в 8,7 миллиона человек. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов.