Город в Европе доведет минимальную зарплату до четырех тысяч долларов

Жители швейцарского города Женева поддержали введение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 23 швейцарских франков в час. В пересчете на 41-часовую рабочую неделю это 3,8 тысячи швейцарских франков? или 4,1 тысячи долларов США. Предположительно, изменения вступят в силу в конце месяца, сообщает CNBC.

Инициативу поддержали две трети участников голосования, хотя в 2011 и 2014 году аналогичное предложение большинством голосов отклоняли. На отношение к минимальному доходу, отмечают эксперты, повлияла ситуация с коронавирусом, которая усугубила проблему социального неравенства и бедности в городе.

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Новая минимальная зарплата станет самой высокой не только в Европе, но и в мире. Она более чем в три раза выше, чем в США, и более чем в два раза выше, чем самая высокая в Великобритании. Ранее консалтинговая фирма Mercer по итогам исследования 2020 года назвала Женеву девятой в списке самых дорогих для жизни городов мира.

В России в 2020 году МРОТ составляет 12 130 рублей в месяц, что несколько выше прожиточного минимума (11 468 рублей). В переводе в доллары по текущему курсу это составляет 156 долларов. Таким образом, минимальный размер оплаты труда в сутки в Женеве (200 долларов) будет выше, чем месячный доход в России.

В следующем году МРОТ в России вырастет до 12 792 рублей. Национальный план развития России предусматривает, что к 2030 году уровень бедности снизится в два раза.