Умер продюсер Пугачевой Михаил Плоткин

Российский продюсер Михаил Плоткин, работавший с Аллой Пугачевой, скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев в своем Instagram.

Как сообщил Байтазиев, Плоткин скончался в 8:20 утра в субботу, 1 мая.

«Сегодня не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся песня", "Веселые ребята", "Самоцветы" и "Надежда". Человека-праздник... Покойся с богом, дорогой друг! Пусть земля тебе будет пухом!» — написал он.

Михаил Плоткин впервые выступил в одном из спектаклей цыганского театра «Ромэн» со своим отцом в 14 лет. В 20 лет он начал трудиться на эстраде в качестве рабочего сцены. Был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», где Пугачева начинала карьеру, «Самоцветы», основателем коллективов «Лейся, песня» и «Надежда».

Певица Людмила Шабина, работавшая в «Надежде» в 1976-1979 годах, называла Плоткина «гениальным организатором и администратором».



