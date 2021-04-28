Умер летавший на Луну с Армстронгом астронавт Майкл Коллинз

Умер американский астронавт Майкл Коллинз, один из участников экспедиции на Луну в составе экипажа «Аполлон-11». Причиной смерти стал рак. Об этом пишет издание Unilad.

Коллинз скончался 28 апреля в возрасте 90 лет.

Майкл Коллинз был командиром экипажа космического корабля «Аполлон-11» и третьим астронавтом на борту вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином. Он остался пилотировать командный модуль на орбите вокруг Луны, когда двое других астронавтов впервые совершили посадку на поверхность спутника Земли 20 июля 1969 года.

В июле 1966 года Коллинз, совершив свой первый космический полет на «Джемини-10», стал третьим американцем (и четвертым человеком в мире), вышедшим в открытый космос, и первым человеком в мире, который сделал это дважды. Он также стал вторым после астронавта Джона Янга (командира «Аполлон-10»), кто в одиночку облетел вокруг Луны. Несмотря на возможность участвовать в миссии «Аполлон-17» и снова полететь к Луне, американец решил завершить карьеру астронавта.