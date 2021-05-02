Прилучный рассказал о нынешних отношениях с Муцениеце

Актер Павел Прилучный рассказал правду об отношениях с бывшей женой Агатой Муцениеце, пишет StarHit.

По словам артиста, до того, как супруги развелись, они не жили вместе уже год. «А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое», — отметил он.

Прилучный заявил, что пара до последнего пыталась не допустить семейного краха и боролась за счастье, в том числе ради общих детей, однако в итоге супруги поняли, что это невозможно.

Однако сейчас у Прилучного и Муцениеце замечательные отношения. «Я вообще не понимаю, почему выходят всякие всплески эмоциональные в интернете, мы нормально общаемся. Дети счастливы», — сказал актер.

Ранее Прилучный впервые рассказал о романе с актрисой Мирославой Карпович. Он назвал ее «потрясающей» и заявил, что у них очень хорошие отношения. Также актер признался, что его сын и дочь отлично поладили с возлюбленной отца и любят проводить с ней время.

Павел Прилучный развелся с женой Агатой Муцениеце летом 2020 года. До этого, в апреле, Муцениеце выкладывала видео, где со слезами рассказывала о домашнем насилии со стороны актера. Позднее поклонники узнали о романе Прилучного с Карпович.