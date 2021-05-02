Установку бюста Сталина в Дагестане назвали «ударом по чувствам» народа

В сети раскритиковали установленный в городе Дагестанские Огни бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщает «Кавказский Узел».

29 апреля на проспекте Иосифа Сталина при участии главы города был установлен памятник советскому правителю.

Директор фонда поддержки гуманитарных инициатив «Альтаир», старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Руслан Курбанов снял бюст на камеру и опубликовал видео на своем YouTube-канале. «Удар по чувствам репрессированных народов», — гласило название ролика.

Пользователи сети, в частности, жители юга России, раскритиковали инициативу, подчеркнув свое негативное отношение к советскому лидеру из-за депортаций народов Северного Кавказа во время Великой Отечественной войны в Казахстан и Среднюю Азию. «Позор вам, в такой месяц специально установить памятник такому тирану», «Установите общественный туалет под этим памятником», «Мне как дагестанцу стыдно и противно... Так наплевать на чувства братьев и сестер из соседних республик», — высказывались зрители в комментариях.

2 мая бюст и табличка с подписью были сняты. По чьей инициативе убрали памятник — пока неизвестно.

В апреле КПРФ объявила о строительстве музейного комплекса в городе Бор Нижегородской области, посвященного Иосифу Сталину. Закладка первого камня «Сталин-центра» состоится 8 мая.