В российском регионе снесли незаконный памятник Сталину

В Белгородской области снесли незаконно установленный памятник Иосифу Сталину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители города Валуйки самовольно поставили бюст советскому вождю. После месячного разбирательства с администрацией на шею памятника накинули веревку и с помощью крана сорвали бюст с постамента.

3 июля стало известно, что полиция Нижегородской области отказалась заводить уголовное дело об установке памятника Сталину на частной территории в городе Бор. Владелец частного земельного участка оформил монумент как декоративную садовую фигуру, которая не является ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской. Также, поскольку Сталин стоит не на муниципальной территории, фигура под действие закона о порядке установки памятников не подпадает.