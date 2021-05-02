Россиянка выстрелила таксисту в голову из-за цены поездки

В Перми пассажирка выстрелила в голову водителю такси из травматического пистолета из-за того, что ее не устроила цена поездки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел вечером 30 апреля на территории аэропорта «Большое Савино». На въезде в парковочную зону аэропорта между женщиной и водителем произошла ссора из-за стоимости поездки. В итоге россиянка достала пистолет, выстрелила, но промахнулась. 63-летний таксист получил травму губы.

На место происшествия приехали медики. От госпитализации водитель отказался. Женщину увезли на допрос в отделение полиции.

Позже в правоохранительных органах отметили, что задержанная женщина ранее была судима за мошенничество. Как сообщило МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу, по факту произошедшего началась проверка.

Ранее стало известно о еще одном инциденте со стрельбой. Два гида устроили стрельбу в центре Санкт-Петербурга за право провести нелегальную экскурсию по крышам. В ходе конфликта одному россиянину выстрелили в лицо из газового пистолета.