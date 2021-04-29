Устроивший стрельбу во время стрима в интернете нелегальный мигрант задержан

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали уроженца Средней Азии, который во время стрима в интернете устроил стрельбу по своим виртуальным собеседникам. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает РИА Новости.

Во время прямой трансляции мужчина вступил в спор с другими участниками конференции. В ходе конфликта иностранец достал сигнальный пистолет и несколько раз выстрелил. Соответствующее видео агентство опубликовало в своем Telegram-канале.

На допросе мужчина объяснил причину своего поведения и сознался в содеянном — по его словам, один из оппонентов оскорбил его.

При проверке документов оказалось, что 22-летний мигрант находится в России нелегально. Согласно решению суда, гражданина Таджикистана депортируют из страны.

6 апреля сообщалось, что полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна жилого дома в Зеленограде. Россиянина с ружьем в руках обнаружил курьер, когда доставлял злоумышленнику пиццу, после чего сообщил в полицию. Правоохранители решили проверить мужчину, однако тот не открыл им дверь. Через несколько часов он начал стрелять из автомата из окна квартиры.