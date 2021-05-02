Фиктивно минировавший организации на заказ россиянин рассказал о своих услугах

Россиянин начал зарабатывать деньги путем фиктивного минирования организаций на заказ. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Редакция издания узнала о человеке, который называет себя Doxbiner. Он создал незаконный бизнес — «минирует» разные учреждения, указывая в сообщениях о бомбах имена реальных людей. Так, например, на почтовый адрес любого торгового центра приходит сообщение, что здание якобы заминировано. Затем отправитель требует выкуп и указывает свой аккаунт в соцсетях или номер телефона. Позже к этому человеку приходит полиция. Известно, что в итоге подставленных людей отпускают. Россиянин отметил, что для Москвы такая услуга стоит 4,5 тысячи рублей, а для остальных городов дешевле.

Согласно материалу, преступник зарабатывает на своем деле 10-20 тысяч рублей в месяц. При этом он никогда не «минирует» детские сады и дома престарелых, чтобы «не доставлять людям лишних неудобств».

Полиция давно разыскивает мужчину на территории РФ и Белоруссии. Doxbiner рассказал, что серьезно относится к своей безопасности, тем самым дав понять Baza, что живет он не в России.

В апреле россиянин неожиданно лишился командировки и заявил о минировании самолета. Пассажир рейса Самара — Москва должен был отправиться в столицу по работе, однако перед вылетом ему позвонил начальник и сообщил, что планы поменялись. 18-летний юноша решил быстро покинуть самолет и в шутку сказал одному из пассажиров, что воздушное судно заминировано, в результате чего всех эвакуировали.