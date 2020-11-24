Силовики ликвидировали действовавшую по всей России сеть фальшивомонетчиков

Сеть фальшивомонетчиков, действовавшая в шести регионах России, ликвидирована в ходе спецоперации российских силовиков. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает «Интерфакс»

По данным агентства, полицейские задержали десятки подозреваемых, занимавшихся производством поддельных купюр и их распространением. Один из организаторов незаконного бизнеса смог сбежать и был объявлен в федеральный розыск. Купюры производились в Дагестане, откуда отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

При этом в правоохранительных органах отметили, что качество подделок номиналом в 1000 и 5000 рублей было на высоком уровне. Группировка действовала около полутора лет. За этот период им удалось запустить в оборот свыше 500 миллионов подделок. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»).

19 сентября 2018 года сообщалось, что в Дагестане полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в изготовлении фальшивых денег.