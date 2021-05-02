Школьник из Казахстана попросил у президента отменить итоговую аттестацию

Казахстанский школьник опубликовал видео с просьбой отменить итоговую аттестацию для учеников из-за пандемии коронавируса и прославился в социальной сети. Ролик появился на его странице в TikTok.

Девятиклассник Даниял Пазыл записал обращение к президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, министру образования и науки Асхату Аймагамбетову и министру здравоохранения Алексею Цою. На размещенных кадрах ученик просит власти отказаться от проведения итоговых экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов.

Автор видео обратил внимание на то, что на данный момент в Казахстане возросло число заболевших коронавирусом, а 11 из 14 областей республики находятся в так называемой «красной зоне». «Полгода мы мучались, обучаясь онлайн, третья четверть была оффлайн, но была не продуктивной, некоторые даже успели заразиться в школах, у учеников сейчас большая нагрузка», — пояснил Пазыл.

Кроме того, по словам ученика, во время экзаменов одновременно в помещении будут находится 20 невакцинированных школьников, что может привести к увеличению заболевших.

Публикация казахстанца набрала больше 400 тысяч просмотров. В комментариях под постом другие учащиеся принялись поддерживать просьбу Пазыл. «Вы правы, министерство должно прислушаться», «Надеюсь тебя заметят и отменят экзамены», «Согласна, после онлайн-обучения очень тяжело сдать экзамены», — писали они.