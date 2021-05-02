Президент России поздравил православных христиан с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. Его слова в воскресенье, 2 мая, передаются на официальном сайте Кремля.

Пасха, которая являет собой торжество жизни, добра и справедливости, имеет нравственное значение. «Он [праздник] пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал президент.

В послании отмечается, что церковь продолжает продвигать высокие идеалы и семейные ценности, а также заботится о воспитании подрастающего поколения и помогает в решениях социальных проблем. Российская православная церковь и остальные христианские конфессии поддерживают «гражданский мир и согласие в стране» и развивает «межрелигиозный и межнациональный диалоги».

«И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — заключил Путин.

Ранее стало известно, что президент прибыл на пасхальную службу в московский храм Христа Спасителя. Он традиционно встретил христианский праздник в этом храме.