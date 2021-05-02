Глава ДНР назвал «пасхальное перемирие» в Донбассе пиар-идеей

Глава Донецкой самопровозглашенной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал введение «пасхального перемирия» пиар-идеей Киева. Его слова приводят РИА Новости.

Политик объяснил, что «пасхальное перемирие», которое президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 26 апреля, не было согласовано. Пушилин подчеркнул, что сторонам достаточно вернуться к уже заключенным договоренностям.

По оценке главы ДНР, на данный момент прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, не соблюдается. «Мы видим, что ситуация сейчас не работает, — считает он. Если нет возможности это контролировать, пресекать, наказывать тех, кто нарушает режим прекращения огня, то все это впустую».

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26 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал рассмотрение в ТКГ введения «пасхального перемирия» с начала мая. Глава государства отметил, что ключевую роль в организации перемирия должны сыграть подгруппы ТКГ по безопасности, а украинская сторона, в свою очередь, уже предприняла все необходимые шаги для его осуществления.

Позже советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович оценил шансы на «пасхальное перемирие» в Донбассе. По его мнению, шансы практически отсутствуют, поскольку «российская сторона попыталась вместо установления действенного режима полного прекращения огня в очередной раз легитимизировать так называемые ЛНР/ДНР».