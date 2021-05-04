Сын дрессировщика Багдасарова усомнился в причине смерти отца

Советский и российский дрессировщик тигров Михаил Багдасаров не имел серьезных проблем со здоровьем. Его сын Артур усомнился, что причиной смерти отца стала коронавирусная инфекция, сообщает телеканал «360».

«Его забрали с бронхитом неделю назад где-то. Не болел, ничего у него не было. Абсолютно здоровый человек. Буквально недавно мы были на гастролях в Кисловодске, он приезжал, и мы открывали звезду перед цирком», — сказал сын дрессировщика.

О смерти Михаила Багдасарова стало известно во вторник, 4 мая. В пресс-службе Росгосцирка сообщили, что он умер от последствий коронавирусной инфекции на 76 году жизни.