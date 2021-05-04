Представлявшая интересы США дипломат погибла в Иране

Сотрудница посольства Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране, погибла в Тегеране. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает иранское агентство Mehr.

По данным экстренных служб, 51-летняя погибшая упала с высотного здания в районе Камрахийе иранской столицы. Изначально предполагалось, что обнаруженное тело принадлежит мужчине, однако позже экспертиза установила, что оно женское. При этом обстоятельства смерти дипломата пока не установлены: правоохранители выясняют, было ли это несчастным случаем или самоубийством.

Известно, что женщина занимала пост первого секретаря посольства.

Федеральный департамент по иностранным делам (МИД) Швейцарии уже подтвердил гибель сотрудницы посольства, передает РИА Новости. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, швейцарские власти находятся в контакте с представителями местных властей на фоне произошедшего.

Швейцария начала представлять интересы США в Иране после того, как Тегеран принял решение разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном.