Эстония отменила «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» не состоится в столице Эстонии Таллине в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС

Он объяснил, что в настоящее время в Эстонии разрешены только массовые собрания на свежем воздухе численностью до 150 человек. При этом шествующие должны быть разделены на группы по 10 человек. Организовать колонну в таком формате невозможно, считает Гончаров, поэтому его отменили.

«Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату (памятнику воину-освободителю — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил организатор, назвав ситуацию патовой. «С одной стороны, мероприятия можно проводить, но с другой стороны, в таком формате ничего не сделаешь», — констатировал Гончаров.

Он попросил не искать политической подоплеки в отмене ежегодного шествия: «Мы общались с рижскими коллегами, у них тоже ничего не будет проходить, как и в России. Все из-за коронавирусных ограничений».

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизан, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других. В России в связи с пандемией в 2021 году акция пройдет в режиме онлайн. Традиционное шествие тоже может состояться, но позднее и в случае, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится.