На разместивших фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» россиян завели дела

В Иркутской области двух россиян 17 и 32 лет заподозрили в размещении фото нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк-онлайн» и завели на них уголовные дела по статье о «реабилитации нацизма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России по региону.

По версии следствия, в мае 2020 года фигуранты разместили на сайте «Банк памяти» фотографии нацистских преступников для их трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». По местам жительства фигурантов были проведены обыски сотрудниками УФСБ, ГУ МВД, ОМОН и Росгвардии.

Ранее в марте председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о наказании для тех, кто прислал фото нацистов на сайт проекта «Бессмертный полк». По его словам, все, кто разместил на сайтах акции снимки нацистских преступников и предателей родины, были приговорены к штрафам, однако пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ.

В 2020 году «Бессмертный полк» проходил только в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. За 20 дней трансляцию на сайтах «Бессмертного полка» и в социальных сетях посмотрели около 25 миллионов человек.