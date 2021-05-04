Лукашенко раскритиковал «доморощенных» экспертов МВФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Романом Головченко оценил объективность прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), касающихся белорусской экономики, сообщает БелТА.

Согласно прогнозу правительства страны, в текущем году внутренний валовый продукт (ВВП) страны, по сравнению с 2020-м, вырастет на 1,8 процента. Международные организации считают иначе: так, в МВФ полагают, что данный показатель уменьшится на 0,4 процента, ВБ прогнозирует, что в 2021 году ВВП упадет на 2,2 процента. Глава Белоруссии раскритиковал подобные оценки перспектив экономики страны.

«Я читаю в средствах массовой информации различные прогнозы: МВФ, Всемирный банк дает оценки, многие другие, наши доморощенные аналитики. Но я же не первый год вижу эти итоги и прогнозы, они ни разу не были объективными, и мы ни разу не работали так, как они прогнозируют», — сказал Лукашенко.

На встрече Головченко заверил Лукашенко, что ВВП Белоруссии растет «с опережением прогноза, и дальше траектория восходящая».

В феврале БелТА сообщала, что Белоруссия собралась попросить у России очередной кредит.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов, часть из которых пойдет на погашение предыдущих кредитов от Москвы.