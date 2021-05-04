Мясников ответил решившему судиться с ним россиянину и назвал его сумасшедшим

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал сообщение о том, что житель Калужской области решил подать на него в суд: мужчина посчитал, что врач нанес его семье материальный ущерб, так как его родственница выбросила бытовую технику после просмотра передачи с Мясниковым. Ответ доктора россиянину публикует издание «Собеседник».

Телеврач сообщил, что не относится к угрозе, о которой заявил житель Калужской области, серьезно, и назвал мужчину сумасшедшим.

«Что говорить о сумасшедших? Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо. Видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков», — заключил доктор.

О том, что житель Калужской области решил подать в суд на Мясникова, сообщалось в воскресенье, 2 мая. По его словам, во время одного из эфиров доктор рассуждал о вреде бытовой техники. Бабушка мужчины посмотрела выпуск и выбросила фен, электрочайник и микроволновку. Поэтому, по мнению россиянина, Мясников причинил его семье материальный ущерб.