В Госдуме отреагировали на сообщения о штрафах для дачников за одуванчики

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг информацию о том, что российских дачников могут оштрафовать за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Своей реакцией на появившиеся ранее сообщения он поделился в своем Telegram-канале.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Никаких санкций не нужно бояться и ожидать», — заявил Николаев, подчеркнув, что оснований для подобных штрафов не существует.

По его словам, документ, на который ссылались многие СМИ, сообщившие о грозящих россиянам штрафах, на самом деле касается только «сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

Ранее юрист Татьяна Мацукова предупредила российских дачников о том, что им, возможно, придется платить штрафы за выросшие на их участках одуванчики, ромашку и мяту. Специалист сослалась на перечень сорных растений, который был определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482.