Россия
 
Последние новости
В России оценили ущерб экономике из-за санкций Запада
Среднему классу в России предрекли обеднение
Появилось фото первого в истории гей-экипажа в армии США
Лукашенко пообещал Евросоюзу проблемы из-за санкций против Белоруссии
Лукашенко назвал Евросоюз и США мерзавцами за отказ помочь в борьбе с COVID-19
Стало известно о гибели 19 таджиков во время боев на границе с Киргизией
В Госдуме назвали последствия скандала с российским флагом на ЧМ по шашкам
Россияне раскрыли планы на 9 Мая
Отель в Турции закрыли из-за вечеринки украинских туристов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме отреагировали на сообщения о штрафах для дачников за одуванчики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг информацию о том, что российских дачников могут оштрафовать за мяту, одуванчик и ромашку на участке. Своей реакцией на появившиеся ранее сообщения он поделился в своем Telegram-канале.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило! Никаких санкций не нужно бояться и ожидать», — заявил Николаев, подчеркнув, что оснований для подобных штрафов не существует.

По его словам, документ, на который ссылались многие СМИ, сообщившие о грозящих россиянам штрафах, на самом деле касается только «сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

Ранее юрист Татьяна Мацукова предупредила российских дачников о том, что им, возможно, придется платить штрафы за выросшие на их участках одуванчики, ромашку и мяту. Специалист сослалась на перечень сорных растений, который был определен постановлением правительства России от 18.09.2020 № 1482.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российских дачников призвали не бояться штрафов за ромашки и одуванчики
Российских дачников предупредили о штрафах за одуванчик и ромашку
Россиянам пригрозили изъятием заброшенных дач