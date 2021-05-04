Лекарство Pfizer вызвало у страдающего от болезни Паркинсона гиперсексуальность

Итальянский суд обязал местный филиал фармацевтической компании Pfizer выплатить 500 тысяч евро (4,5 миллиона рублей по текущему курсу) в качестве компенсации 60-летнему пациенту, пострадавшему от побочного эффекта лекарства Cabaser, которое было призвано облегчить симптомы болезни Паркинсона. Об этом сообщает итальянское информагентство АНСА.

Рассмотрение дела началось в 2015 году. Препарат вызвал у жителя центральной Италии гиперсексуальность и зависимость от азартных игр. У мужчины была диагностирована болезнь Паркинсона в 1999 году, когда ему исполнилось 40 лет. Он принимал Cabaser с 2001-го по 2006 год. Pfizer указала на подобные побочные эффекты только в 2007 году.

Агентство указывает, что пять лет, на протяжении которых итальянец принимал лекарство, «перевернули его жизнь с ног на голову». Он превратился в заядлого игромана, был вынужден уволиться с работы и погряз в долгах.

«Первые симптомы появились через несколько месяцев после приема препарата. Я стал чрезмерно сексуально возбужден, затем я начал играть. Я подумал, что сошел с ума», — говорил мужчина на суде. Экспертиза в ходе суда подтвердила появление этих побочных эффектов при регулярном употреблении лекарства.