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На выборах в Индии победил Сталин

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Фото: India Today

В Индии на выборах штата Тамилнад на юге страны с большим отрывом победил Мутувель Карунаниди Сталин. Как сообщает India Today, 68-летний политик возглавит правительство региона.

Имя будущему политику дал его отец, бывший главный министр штата. Сталин родился за несколько месяцев до смерти лидера СССР Иосифа Сталина в 1953 году. При этом индийский Сталин — убежденный демократ.

В 1989 году из-за своего имени индиец попал в неловкую ситуацию в России. «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня», — рассказывал политический деятель.

Ранее россиянин по имени Сталин пожаловался на притеснение в России. Мужчина утверждает, что из-за имени его не хотят брать на работу.

В декабре 2020 года в Намибии одержал победу политик по имени Адольф Гитлер. По его словам, отец, назвавший его в честь лидера Третьего рейха, скорее всего не понимал, что олицетворял Гитлер.

Предыстория: Сталин захотел победить на выборах в Индии
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