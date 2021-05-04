На выборах в Индии победил Сталин

В Индии на выборах штата Тамилнад на юге страны с большим отрывом победил Мутувель Карунаниди Сталин. Как сообщает India Today, 68-летний политик возглавит правительство региона.

Имя будущему политику дал его отец, бывший главный министр штата. Сталин родился за несколько месяцев до смерти лидера СССР Иосифа Сталина в 1953 году. При этом индийский Сталин — убежденный демократ.

В 1989 году из-за своего имени индиец попал в неловкую ситуацию в России. «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня», — рассказывал политический деятель.

Ранее россиянин по имени Сталин пожаловался на притеснение в России. Мужчина утверждает, что из-за имени его не хотят брать на работу.

В декабре 2020 года в Намибии одержал победу политик по имени Адольф Гитлер. По его словам, отец, назвавший его в честь лидера Третьего рейха, скорее всего не понимал, что олицетворял Гитлер.