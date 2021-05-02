Сталин захотел победить на выборах в Индии

Индийский политик по имени Сталин, названный в честь советского вождя, захотел победить на выборах в Индии. По данным экзит-полов, его партия должна занять первое место в штате Тамилнад на юге страны, однако точные результаты будут объявлены 2 мая, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что имя индусу дал его отец, бывший главный министр штата. Сталин родился за несколько месяцев до смерти настоящего Иосифа Сталина в 1953 году. При этом индийский Сталин — убежденный демократ.

Как пишет издание, индус столкнулся с неловкой ситуацией, когда прилетел в СССР в 1989 году. «Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня», — рассказал политик.

В декабре прошлого года политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, принял участие в выборах в Намибии и одержал победу. Мужчина также рассказал, что его жена зовет его Адольфом, но обычно его называют Адольф Уунона.