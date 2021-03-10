Наполеон Бонапарт из Индонезии попал в тюрьму за взятку

В Индонезии генерал-инспектор полиции по имени Наполеон Бонапарт был пойман на получении взятки и попал в тюрьму. Об этом сообщает Jakarta Globe.

Согласно приговору, вынесенному Антикоррупционным судом Джакарты, правоохранитель был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за то получение взятки в размере 370 тысяч долларов США (27,8 миллиона рублей) и 200 тысяч сингапурских долларов (10,8 миллиона рублей). За эти деньги полицейский помог вернуться в страну мужчине, разыскиваемого по обвинению во взяточничестве.

Также суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы другого высокопоставленного фигуранта дела, бригадного генерала Прасетиджо Утомо. Сообщается, полицейские удалили имя мошенника из списка разыскиваемых Интерполом. При этом их тюремные сроки на один год больше, чем запрашивала прокуратура.

Генерал Бонапарт категорически отверг все обвинения, назвав их «преследованием», и намерен обжаловать приговор. «Я лучше умру, чем подвергну сомнению честь моей семьи», — заявил он.

В 2020 году в парламент Намибии был избран политик по имени Адольф Гитлер. Он заявил, что ничем не похож на нацистского вождя и, в отличие от своего тезки, не собирается проявлять жестокость. Его соратники по партии рассказали, что Гитлер — добрый и трудолюбивый человек. При этом уточнялось, что поменять имя он уже не сможет.