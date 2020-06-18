На Украине родители дали сыну имя Зеленский

В Закарпатской области Украины родители дали новорожденному сыну имя Зеленский. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает «112.ua» со ссылкой на местное управление министерства юстиции.

Среди других необычных имен, которыми называли детей в последние месяцы в Закарпатье — Леонард, Вогнедар, Ванесса, Глория. Самыми распространенными именами среди мальчиков оказались Матвей, Александр и Максим, среди девочек — Анна, София и Полина.

Владимир Зеленский — действующий президент Украины.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян, согласно опросу ВЦИОМ, отрицательно относятся к необычным именам для детей. Такими именами респонденты признали Даздраперму, Люцифера и Аврору.

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