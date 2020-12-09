Адольф Гитлер из Африки открестился от сходства с фюрером Третьего Рейха

Политик Адольф Гитлер Уунона, избранный в парламент Намибии, открестился от сходства с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером — он заявил, что ничем не похож на нацистского вождя, но уже не может поменять имя. Интервью с ним опубликовала газета Namibian.

«Мой отец дал мне это имя в младенчестве, я его не выбирал. Отец назвал меня Адольфом Гитлером, но это не значит, что я характером или чем-то еще напоминаю немецкого Адольфа Гитлера», — приводит издание слова 54-летнего политика. Уточняется, что имя он поменять уже не может.

Гитлер заявил, что, в отличие от своего тезки, не собирается проявлять жестокость. Он подчеркнул: ему известно, что Гитлер «был противоречивой фигурой и сажал в тюрьмы и убивал людей по всему миру», однако он, Уунона, совсем не таков. Это подтвердили газете и его соратники по партии SWAPO: они рассказали, что Гитлер — добрый и трудолюбивый человек.

Политик получил 1196 голосов на последних выборах по сравнению с 213 голосами, которые получил его оппонент. Победа дала ему место в региональном совете. Его партия СВАПО получила 57 процентов голосов по всей стране, что значительно меньше по сравнению с 83 процентами голосов, набранными на предыдущих региональных выборах в 2015 году.

Некогда известная как Германская Юго-Западная Африка, Намибия была немецкой колонией с 1884 года, пока империя не лишилась своих владений после Первой мировой войны.