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Назван способ пережить солнечную бурю

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Фото: Globallookpress.com

Терапевт Татьяна Романенко в беседе со «Звездой» назвала способ пережить солнечную бурю.

По словам врача, наиболее уязвимыми к данному явлению являются люди, имеющие хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы. Им следует особое внимание уделять аномалиям погоды.

«Соблюдать оптимальный режим дня, отдыха. Достаточный сон, разумная, умеренная еда, прогулки на свежем воздухе и прием базовых препаратов — это все то, что позволяет нам пережить эти природные катаклизмы», — уверяет терапевт.

В январе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури существенно не влияют на самочувствие людей.

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