Правительство запретило вывоз гречки из России

Правительство ввело временный запрет на вывоз гречки из России с 5 июня по 31 августа 2021 года. Соответствующее постановление размещено во вторник, 4 мая, на официальном портале правовой информации.

«Установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из РФ <...> гречиха <...> крупа грубого помола из гречихи <...> гречневое зерно обрушенное», — указано в документе. В постановлении объясняется, что подобные меры приняты в целях обеспечения продовольственной безопасности.

С предложением о запрете вывоза гречки ранее выступил Минсельхоз. В ведомстве рассказали, что ограничение экспорта данной продукции необходимо для сохранения нужных объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен.

В апреле в СМИ появилась информация о возможном росте цен на гречку и другие крупы в обозримом будущем. Представители торговых сетей и поставщики сообщили, что в феврале поставщики начали завышать закупочные цены на 7,5-15 процентов.

Тогда Минсельхоз отвергал возможность роста цен. «Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорили в министерстве. Еще в ведомстве указали на рекордный прошлогодний урожай основных круп: риса, пшеницы и гречихи.