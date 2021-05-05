Японский город потратил выплаты за COVID-19 на гигантскую статую кальмара

Японский городок Ното получил чрезвычайные выплаты во время пандемии коронавируса и потратил их на строительство гигантской статуи летающего кальмара, одного символов города. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что длина скульптуры составила 13 метров. При этом ее возведение обошлось Ното в 25 миллионов иен (17 миллионов рублей), взятых из чрезвычайного финансирования.

Городские чиновники утверждают, что строительство статуи — одна из частей долгосрочного плана по восстановлению туристического потока. Несмотря на то, что в Ното было немного случаев коронавируса, город потерпел большие убытки из-за сокращения числа путешественников.

Всего населенный пункт получил 800 миллионов иен (550 миллионов рублей). Их должны были потратить непосредственно на борьбу с пандемией. Местные жители раскритиковали администрацию, отметив, что деньги можно было распределить между медиками или направить на долгосрочные нужды медицины.