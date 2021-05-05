Лукашенко показал свой «любимый дворец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел за городом неформальную встречу с бывшим президентом Молдовы Игорем Додоном и показал ему «свой любимый дворец», сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что политики совершили прогулку по участку, во время которой белорусский лидер рассказал о ферме, где разводят кроликов, лошадей, страусов и прочий скот. Также Лукашенко похвастался одноэтажным деревянным домом с зеленой крышей и каминной трубой, в котором он жил некоторое время со своим сыном Николаем. Глава государства отметил, что площадь участка составляет 37 гектаров, хотя он принадлежит ему не полностью.

Ранее Игорь Додон заявлял, что ему импонирует стиль его белорусского коллеги Александра Лукашенко. По его мнению, благодаря Лукашенко Белоруссия смогла сохранить и приумножить наследие Советского Союза и «все, что он делает, это важно для Белоруссии».