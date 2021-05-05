В российском городе на центральной площади появились «флаги Франции»

Жители Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе заметили, что возле Дворца искусств появились транспаранты в честь Дня Победы, а также «флаги Франции». Публикация об этом появилась 1 мая в сообществе «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте».

На фото видно, что на площади установлены плакаты, посвященные Великой Отечественной войне, и скульптура «1941». Сверху конструкцию украшают флаги белого, синего и красного цветов.

Как РИА Новости объяснили в мэрии, у здания установлены отдельные полотна, расположенные вертикально, в последовательности российского флага: белый-синий-красный. При этом из-за формы конструкции среднее полотно синего цвета находится глубже двух других, из-за чего возникли ассоциации с флагом Франции.

В мэрии заявили, что автор фотографии специально выбрал ракурс сбоку и издалека, чтобы изображение было максимально размытым. «Тем не менее, если увеличить этот снимок, становится видно, что никакого флага другого государства нет и не было», — уточнили там и добавили, что на конструкциях установили полотна красного цвета.