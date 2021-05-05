Американский производитель отозвал беговые дорожки после гибели ребенка

Производитель тренажеров Peloton объявил об отзыве беговых дорожек Tread+ и Tread после сообщений о несчастных случаях, в результате которых в марте погиб ребенок и еще 70 человек получили травмы. Об этом говорится в заявлении компании и Комиссии по безопасности потребительских товаров США.

В нем потребителям предписывается немедленно прекратить использование беговых дорожек Tread+ и Tread и связаться с Peloton для полного возврата денежных средств за приобретенный товар.

Акции Peloton упали на 12 процентов после новости об отзыве тренажеров, уточняет CNBC. Возврату подлежат 125 тысяч беговых дорожек Tread+ и чуть больше тысячи Tread. Peloton также прекратил продажу этих тренажеров.

В марте стало известно, что один ребенок погиб в результате инцидента, связанного с машиной. Также сообщалось о десятках других пострадавших во время использования беговых дорожек Peloton.

Указанные модели продавались по цене четыре тысячи долларов.