Производитель кроссовок с человеческой кровью согласился отозвать их из продажи

Компания MSCHF, производитель скандальных кроссовок с человеческой кровью, согласилась отозвать их из продажи, заключив сделку с компанией Nike. Об этом сообщает The Business Insider.

Условия соглашения позволят MSCHF выкупить обувь обратно по первоначальной розничной цене. «Стороны рады оставить этот спор позади», — говорится в заявлении Nike. Сумма сделки не раскрывается.

Те покупатели, которые не желают возвращать обувь или столкнулись с какими-либо проблемами, должны обратиться напрямую к производителю, добавили в Nike. Там также в очередной раз подчеркнули, что не имеют никакого отношения к продаже Satan Shoes.

Ранее Nike подал в суд на компанию MSCHF, которая в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X произвела кроссовки с человеческой кровью. В заявлении бренда подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности бренда к продаже этой модели кроссовок.

Рэпер Lil Nas X презентовал Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированной обуви. Стоимость каждой пары составила 1018 долларов (77 тысяч рублей). Основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s. Позже суд в США запретил продажу «Обуви сатаны».