Суд запретил продажу «Обуви сатаны»

В США запретили продажу кроссовок с человеческой кровью, которые выпустил известный американский рэпер Lil Nas X совместно с нью-йоркской компанией MSCHF. Об этом сообщает портал Unilad.

Речь идет об обуви под названием Satan Shoes («Обувь сатаны»), на которую нанесена пентаграмма бронзового цвета и красное число 666. Помимо этого, в ее подошву была добавлена жидкость с каплей человеческой крови. Всего было выпущено 666 пар лимитированных кроссовок. Стоимость каждой из них составила 1018 долларов (77 тысяч рублей). Известно, что основой для обуви послужили кроссовки Nike Air Max 97s.

Федеральный суд США издал временный запретительный приказ, согласно которому компания больше не сможет продавать описанную обувь. Соответственно, покупатели, которым товар еще не был отправлен, не смогут получить заказ. О том, будут ли клиентам возвращены средства, не сообщается.

Ранее бренд Nike подал в суд на производителя кроссовок с человеческой кровью MSCHF. В заявлении марки подчеркивается, что многие пользователи в интернете уже призвали бойкотировать Nike из-за ошибочного мнения о причастности компании к продаже этой модели кроссовок.