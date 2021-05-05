Политолог назвал «причину» нищеты украинцев

Украинский политолог, директор «Центра стратегических разработок» Андрей Ницой заявил в эфире телеканала «Наш», что отсутствие декоммунизации на Украине является причиной нищеты ее жителей.

«Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать», — сказал он, отметив, что не нужно ничего забывать, необходимо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Ницой отметил, что декоммунизация является первым этапом широкой политики, которую власти Украины не провели.

По мнению политика, власти Украины не смогли провести «нормальную декоммунизацию», поэтому украинцы и находятся в нищете. «Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы», — сказал Ницой.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, открытие имеющихся в стране архивов спецслужб СССР, демонтаж памятников советским вождям и деятелям. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.