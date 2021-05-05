Москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей после возвращения из-за рубежа

Штрафы на сумму почти в 15,5 миллиона рублей присуждены москвичам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг за три дня. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Сообщается, что два процента россиян, которые возвращаются из-за границы, не сдают тест на COVID-19 и не вносят его на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение трех дней после прилета.

Так, с 1 августа прошлого года специалисты управления столичного Роспотребнадзора направили нарушителям уже 5420 уведомлений о явке для того, чтобы составить протокол, часть из них была направлена в суды.

Всего в настоящее время 1232 граждана получили штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.

Новое правило для возвращающихся из-за границы россиян действует с 1 мая. Все они теперь обязаны пройти двойное ПЦР-тестирование на COVID-19 независимо от того, вакцинировались они или нет. Второй тест нужно сдать не позже чем через сутки после первого и пяти дней с момента возвращения, и загрузить результаты на портал госуслуг.