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Страны G7 призвали Белоруссию провести новые выборы

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Фото: Felix Zahn / photothek.net via www / Reuters

Министры иностранных дел «Большой семерки» (G7) призвали Белоруссию провести новые, свободные и честные выборы при международном наблюдении. Об этом заявляется в проекте коммюнике по итогам двухдневных переговоров в Лондоне, передает РИА Новости.

Главы МИД также заявили, что будут поддерживать «демократические чаяния» белорусского народа. В документе говорится о том, что страны G7 обеспокоены политическим кризисом и ситуацией с правами человека в Белоруссии. Помимо этого, «Большая семерка» призвала имплементировать в стране рекомендации независимой экспертной группы ОБСЕ и отпустить из тюрем политических заключенных.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел «Большой семерки» во время встречи в Лондоне потратили полтора часа на обсуждение России, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию.

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