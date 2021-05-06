За животных на дачных участках могут начать штрафовать

Владельцев дачных участков могут начать штрафовать за разведение домашних животных в коммерческих целях. Об этом сообщает газета РИАМО.

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что разведение птиц и скота на загородных участках для личных нужд не запрещено, передает газета. В этом случае на всех животных должны быть оформлены ветеринарные паспорта. Все хозяйственные объекты должны располагаться на должном санитарном расстоянии от жилья и границ участка и не должны беспокоить соседей неприятными запахами.

Если животных разводят в коммерческих целях, это расценивается как нецелевое использование земли. Признаками подобной деятельности Чаплин назвал объявления о продаже яиц и молока, наличие наемных работников на участке, а также регистрацию собственника земли как ИП или главы фермерского хозяйства. Он подчеркнул, что на сегодняшний день существуют дачники, которые используют участки не по назначению.

Депутат отметил, что в случае обнаружения нецелевого использования земли «в дополнение к административному штрафу владельцу участка может быть начислен земельный налог по базовой ставке 1,5 процента». Он добавил, что требования должны соблюдаться не только на землях общего пользования, но и на частных участках.

Ранее россиянам пригрозили изъятием заброшенных загородных домов и участков. Изъять землю, находящуюся в собственности, можно через суд в том случае, если будет доказано, что объекты, расположенные на участке, угрожают безопасности других лиц.