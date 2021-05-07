Россиян призвали не ждать снижения цен и поторопиться с покупкой нового авто

Член совета директоров группы компаний «Оками» Олег Мосеев призвал россиян не ждать снижения цен и поторопиться с покупкой нового автомобиля. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, снижения стоимости не стоит ожидать из-за того, что существует дефицит некоторых моделей. «Проблемы с поставками автомобилей определенных моделей и комплектаций все равно будут, поэтому, если автомобиль нужен сейчас, нужно покупать его именно сейчас», — отметил эксперт.

С мнением Мосеева согласны в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Там подчеркнули, что из-за дефицита продавцы автомобилей стали реже предлагать скидки покупателям. Кроме того, выросло число автокредитов.

Российские дилеры предупреждают, что во втором квартале 2021 года стоимость автомобилей может вырасти на 2-7 процентов.

Ранее сообщалось, что в России перестало хватать грузовиков и LCV (грузовых автомобилей малой тоннажности). Очереди на их покупку растягиваются на несколько месяцев.