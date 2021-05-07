Определена опасность неуправляемой китайской ракеты

Большая часть обломков китайской ракеты «Чанчжэн-5B» сгорит при входе в атмосферу, поэтому риск ущерба от их падения на Землю очень маловероятен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД КНР.

По словам Ван Вэньбиня, официального представителя МИД КНР, Китай уделяет большое внимание вхождению CZ-5B в атмосферу. Ракета-носитель была спроектирована таким образом, чтобы ее большая часть разрушилась и сгорела во время падения, поэтому опасность минимальна.

Ранее представитель Пентагона Майк Ховард сообщил, что ракета, по предварительным данным, войдет в атмосферу приблизительно 8 мая. При этом он уточнил, что определить место ее падения можно будет только за несколько часов до этого — пока это невозможно из-за высокой скорости объекта.

29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» (CZ-5B) вывело на орбиту главный модуль космической станции КНР. Запуск был объявлен успешным, однако позднее ракета вышла из-под контроля.