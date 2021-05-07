Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором в США

Основатель компании Tesla Илон Маск по итогам прошлого года стал самым высокооплачиваемым генеральным директором в США. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

В 2018 году Маск отказался от заработной платы в Tesla. Вместо этого он получает вознаграждение в виде опционов на акции компании, в которой работает. По данным издания, в 2020-м предприниматель получил опционы на акции автоконцерна стоимостью 11 миллиардов долларов.

Вторую строчку в рейтинге занял глава разработчика ПО для бизнеса Paycom Чад Ричисон с 211 миллионами долларов. На третьем оказался гендиректор медицинской компании 1Life Healthcare Амир Дэн Рубин с 199 миллионами долларов.

Ранее стало известно, что Tesla завершила первый квартал 2021 года с рекордной прибылью. Она выросла в 27 раз и составила 438 миллионов долларов в январе-марте (0,39 доллара в расчете на акцию) по сравнению с 16 миллионами долларов за аналогичный период предыдущего года.

Выручка выросла с 5,99 до 10,39 миллиарда долларов. Однако акции производителя упали на 3,1 процента после публикации отчетности, поскольку компания не обозначила конкретную цифру по поставкам автомобилей на этот год.