Мир
 
Последние новости
Госсекретарь США ответил на вопрос об отключении России от SWIFT
Раскрыта новая схема обмана россиян при бронировании отелей
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши
В «Газпроме» пообещали бесплатно провести газ в небольшие дома россиян
Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилея
Ученые назвали признаки тяжелой формы коронавируса
Определились финалисты Лиги Европы
Бузова рассказала о своем состоянии после операции
Экономист оценил риск обвала рубля
Новости партнеров
Прослушать новость

Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 миллиона.

По данным Фонда ООН в области народонаселения на середину 2020 года, на планете проживает семь миллиардов 795 миллионов человек. Таким образом, доля инфицированных составляет более двух процентов населения планеты.

Ранее в США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19. Американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) заявил, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались около 6,9 миллиона человек во всем мире. Однако, по последним официальным данным, число жертв COVID-19 в мире составляет 3,2 миллиона человек.

В конце апреля во Всемирной организации здравоохранения предостерегли правительства разных стран от введения ковид-паспортов из-за вероятного роста неравенства в мире. Специалисты указали, что большинство людей на Земле до сих пор не имеют возможности вакцинироваться и вряд ли получат ее в ближайшее время.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Германии одобрили привилегии для привитых от коронавируса
В США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19
Ученые назвали признаки тяжелой формы коронавируса