Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 миллиона.

По данным Фонда ООН в области народонаселения на середину 2020 года, на планете проживает семь миллиардов 795 миллионов человек. Таким образом, доля инфицированных составляет более двух процентов населения планеты.

Ранее в США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19. Американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) заявил, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались около 6,9 миллиона человек во всем мире. Однако, по последним официальным данным, число жертв COVID-19 в мире составляет 3,2 миллиона человек.

В конце апреля во Всемирной организации здравоохранения предостерегли правительства разных стран от введения ковид-паспортов из-за вероятного роста неравенства в мире. Специалисты указали, что большинство людей на Земле до сих пор не имеют возможности вакцинироваться и вряд ли получат ее в ближайшее время.