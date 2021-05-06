В США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19

Американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) усомнился в официальных данных о смертности от COVID-19. Об этом сообщается на сайте института.

В IHME отметили, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались около 6,9 миллиона человек во всем мире. Однако, по последним официальным данным, число жертв COVID-19 в мире составляет 3,2 миллиона человек.

В заявлении института уточняется, что опубликованные данные включают только летальные случаи, непосредственно связанные с коронавирусной инфекцией, при этом экспертами не учитывались летальные случаи из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии.

Отмечается, что оценки экспертов базируются на методологии «глобального бремени болезней», которая использовалась при аналогичных исследованиях с 1990 года.

Специалисты привели таблицу с 20 странами, у которых самые высокие показатели по смертности от COVID-19, согласно данным IHME. На первом месте оказались США — более 905 тысяч смертей по сравнению с 574 тысячами по официальной статистике. Россия, по данным IHME, заняла пятое место после США, Индии, Мексики и Бразилии — более 593 тысяч смертей при зарегистрированных 109 тысячах.

Ранее опрошенные газетой The New York Times эксперты усомнились, что США смогут достичь коллективного иммунитета к COVID-19, объясняя это большим числом вариантов инфекции и высокой долей нежелающих вакцинироваться. Издание подсчитало, что по меньшей мере 30 процентов американцев сомневаются в необходимости прививки. Вместе с тем газета отмечает, что для формирования коллективного иммунитета к британскому варианту коронавируса необходимо наличие антител у 80 процентов населения.