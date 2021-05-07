ВМФ России получил «неуловимого и опасного охотника»

ВМФ России, приняв в свой состав атомный подводный крейсер К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», получил «опасного охотника». Такое мнение высказал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, его слова приводятся в материале «Российской газеты».

«Это опасный охотник, способный выполнять различные боевые задачи (...) В будущем Военно-морской флот страны будет располагать не одним, а целой серией таких кораблей», — сказал он.

По словам Будниченко, в данном проекте внедрены перспективные решения, в частности использование шумопоглощающего резинового покрытия из нового состава, что снижает уровень обнаружения подлодки под водой. «Это огромный шаг в будущее. Это корабли XXI века. После вхождения в состав Военно-морского флота они станут самыми неуловимыми и опасными атомными подводными лодками», — добавил гендиректор «Севмаша».

Другие представители отрасли не стали раскрывать какие-либо подробности о проекте.

АПЛ «Казань» 7 мая была принята в состав ВМФ России. Подлодку спустили на воду более четырех лет назад, все это время ушло на ее доработку, устранение неких изъянов и испытания. В «Российской газете», написавшей о сдаче субмарины флоту, признали, что это, «конечно, превысило ожидания и расчетные сроки». Согласно заключенному в 2011 году контракту, на строительство «Казани» было потрачено 47 миллиардов рублей.

Проект 885М «Ясень-М» предполагает строительство в общей сложности восьми подлодок. В этом году в рамках данного проекта должна быть принята в состав ВМФ подводная лодка К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск» готовится к спуску на воду. Еще пять субмарин строятся и должны вступить в строй к 2027 году.