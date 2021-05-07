Атомная подлодка «Казань» вошла в состав ВМФ России

Атомный подводный крейсер К-561 «Казань» вошел в состав ВМФ России, сообщает «Российская газета». Это головной корабль модернизированного проекта 885М «Ясень-М».

7 мая на новой подлодке подняли Андреевский флаг.

Как говорится в материале, после спуска на воду в марте 2017 года «Казань» «очень строго и в разных режимах испытывали, по ходу дела что-то дорабатывали, заменяли, устраняли и совершенствовали». «На такие доводки ушло более трех лет. Что, конечно, превысило ожидания и расчетные сроки», — признали в издании. Заключенный еще при президентстве Дмитрия Медведева контракт на строительство данной АПЛ предполагал расходы на сумму 47 миллиардов рублей (более 1,5 миллиарда долларов по тогдашнему курсу).

Главком ВМФ Николай Евменов, утвердивший приемный акт, отметил, что при строительстве подлодки были «внедрены новейшие отечественные технологии и технические решения», однако какие-либо подробности ни командующий флота, ни представители отрасли не раскрыли.

Проект 885М «Ясень-М» предполагает строительство в общей сложности восьми подлодок. В этом году в рамках данного проекта должна быть принята в состав ВМФ подводная лодка К-573 «Новосибирск», К-571 «Красноярск» готовится к спуску на воду. Еще пять субмарин строятся и должны вступить в строй к 2027 году.